بطل جيمس بوند يحرم بناته من ثروته ويخطط للتخلص منها أو التخلي عنها

بطل جيمس بوند يحرم بناته من ثروته ويخطط للتخلص منها أو التخلي عنها

انجلترا – أصر الممثل البريطاني دانيال كريغ، على ألا يعطي بنسا واحدا من ثروته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني لأطفاله، لأنه يعتقد أن “الميراث أمر مقيت”.

وكشف بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، البالغ من العمر 52 عاما، أنه لا خطط لديه بتوريث بناته، وطفلته البالغة من العمر عامين، من زوجته الثانية، الممثلة راشيل وايز (50 عاما).

وفي مقابلة جديدة، قال نجم سلسلة جيمس بوند: “لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم”، وذلك، عقب حصوله على مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) عن فيلمه الأخير جيمس بوند، No Time to Die.

وواصل حديثه إلى مجلة Saga: “أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، فلسفتي هي التخلص من الثروة أو التخلي عنها قبل أن أرحل”.

ولدى كريغ ابنة من زوجته السابقة فيونا لودون، (51 عاما)، وتدعى إيلا (28 عاما)، وطفلة ثانية لم يقع الكشف عن اسمها، من شريكته الحالية راشيل.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن يصدر فيلم NO TIME TO DIE، وهو الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند، فى 2 أبريل ، إلا أنه وقع تأجيله حتى نوفمبر القادم، بعد دراسة وتقييم شامل للسوق العالمية.

المصدر: ديلي ميل