روسيا – أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين لوزارة الصناعة والتجارة الروسية العمل على زيادة إنتاج المواد والتجهيزات التي تستخدم في مكافحة فيروس كورونا.

وأمر بوتين خلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين بالعمل على تزويد المواطنين والمختصين بالمواد اللازمة لمكافحة الفيروس التاجي، وخاصة الأقنعة الواقية وسوائل التطهير والتعقيم والمعدات الطبية.

من جهته طمأن وزير التجارة والصناعة الروسي السكان بشأن إنتاج المواد الطبية في روسيا في ظل تفشي كورونا.

وقال: “لدينا 18 شركة تركز في المقام الأول على إنتاج الأقنعة، ونتوقع أن نصل إلى مستوى إنتاج عند 5 ملايين قناع (كمام) يوميا في النصف الأول من أبريل القادم، أما ما يتعلق بالمعدات الطبية مثل أجهزة التعقيم وأجهزة التنفس وأجهزة التصوير الحراري وأجهزة قياس درجات الحرارة عن بعد، فإننا نعمل على زيادة إنتاجها أيضا”.

وقبل ذلك أعلنت الحكومة الروسية عن مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي، إنه تم خلال الأيام الماضية تخصيص 23 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.

وكانت الحكومة الروسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في روسيا، ولا سيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) لدعم الاقتصاد الوطني الروسي.

المصدر: وكالات