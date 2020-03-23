إسبانيا – شارك جيرارد بيكيه صخرة دفاع برشلونة الإسباني، في حملة تحدي البقاء بالمنزل، التي أطلقها نجوم الرياضة حول العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر بيكيه عبر موقعه الرسمي في “تويتر” اليوم الاثنين، فيديو وهو يقوم بـ”تنطيط” المناديل الورقية بمضرب تنس، وذلك بعد تلقيه رسالة تحد من نجم كرة المضرب الروسي الواعد أندريه روبليوف، ضمن حملة بعنوان: “البقاء في المنزل – Stay At Home” و”التنطيط لعشرين مرة متتالية”.

واستطاع بيكيه كسب الرهان بتنطيط المناديل الورقية لـ28 مرة متتالية دون أن تلمس الأرض وسط تشجيع صديقته المطربة الشهيرة شاكيرا.

وتحدى بيكيه بدوره كلا من نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وصديقيه وزميليه سابقا في برشلونة فابريغاس وبويول، بالإضافة لبطل الدراجات النارية الإسباني مارك ماركيز.

المصدر: gerardpique/twitter