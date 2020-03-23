ليبيا – طالب مئات العائلات بالمنطقة الشرقية من بمعرفة مصير أبنائها الذين فقدوا على أيدي الجماعات الإرهابية التي كانت قوات الجيش الوطني تحاربها منذ عام 2104 إلى أن تمكنت من دحرها مع نهاية عام 2107.

طلال العوكلي مدير المكتب الإعلامي لجهاز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة الليبية وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين أشار إلى أنه رغم استيراد الجهاز الخاص بإجراء تحاليل الحمض النووي ووجود طاقم طبي وفني مدرب على التعامل معه فإنه لم يعمل إلى الآن لوجود نقص بالمواد التشغيلية الخاصة بهوالتي يتم استيرادها من الخارج.

وقال:”أخذنا عينات من الجثث مجهولة الهوية التي وجدت بمقابر ضحايا الإرهاب وتم حفظها في مختبراتنا كما تسلمنا جثثا مجهولة من المؤسسة العسكرية، وننتظر تشغيل الجهاز لإجراء التحليل”.

هذا وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني افتتح مركزا لتحاليل الحمض النووي بمدينة البيضاء عام 2016، وأشار العوكلي في تصريح سابق إلى أن جهاز الخبرة قام بإتمام إجراءات فتح عدد من قبور ضحايا الإرهاب في أكتوبر 2018 بمدينة درنة.