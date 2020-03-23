روسيا – حمل صاروخ النقل الروسي Soyuz-2.1b المعزز بوحدة التعجيل “فريغات” إلى الفضاء 34 قمرا صناعيا للاتصالات لشركة OneWeb.

وكان الصاروخ “سويوز” قد أطلق في الساعة 20.07 بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي يوم السبت 21 مارس الجاري، وبعد بضعة دقائق وضعت وحدة التعجيل الأقمار في مدارها المقرر على ارتفاع 450 كيلومترا، حيث انفصلت الأقمار عن وحدة التعجيل على شكل مجموعات بدأت في الساعة 21.18 وانتهت في الساعة 23.52 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة OneWeb قررت تكريس هذا الإطلاق تخليدا لذكرى أول خروج لرائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف إلى الفضاء المكشوف، قبل 55 سنة في 18 مارس 1965.

وقد أكد ماسيميليانو لادوفاز المدير الفني لشركة OneWeb على أن الأقمار انفصلت عن وحدة التعجيل على شكل مجموعات وفق الخطة الموضوعة دون أي خلل. وقد كتب في شبكة “تويتر”، “لقد اتصلنا بجميع الأقمار الصناعية الـ 34 وهذا نجاح عظيم آخر نحققه”.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “روس كوسموس” قد وقعت في يونيو عام 2015 مع شركة Arianespace الفرنسية وشركة OneWeb البريطانية بشأن 21 عملية إطلاق صواريخ النقل الروسية وعلى متنها 672 قمرا صناعيا للاتصالات. ووفقا للمدير الإداري لشركة OneWeb أدريان شتيكل، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق 588 قمرا صناعيا، على أن يصل عددها بحلول عام 2026 إلى ألفي قمر.

المصدر: نوفوستي