ليبيا – تلقّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصين بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

صحة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن البرنامج التدريبي والذي سيجرى باستخدام لتدريب تقنيات عن بعد ستمنح تعريفًا بالطرق التي اتبعتها دولة الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى،ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة .

كما يسمح لبرنامج التدريبي بإقامة حلقات نقاش وتبادل الأسئلة بين المحاضرين والمتدربين ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي الخبير تشونغ نانشان أخصائي أمراض صدرية ورئيس فريق مكافحة جائحة كورونا ومتخصص في الأمراض الوبائيةوالخبيرة لي نانجوان أخصائية أمراض كبد بفريق مكافحة فيروس كورونا والوبائيات، والخبيرة جياو جي رئيس مستشفى بكين الجامعي رقم 3 ورئيس فريق الدعم والمساعده لمدينة ووهان والخبير تشانغ جونهوا نائب رئيس مستشفى زونقشان ورئيس فريق الدعم بمدينة ووهان والخبير تشو تشوين المدير العام للموارد البشرية الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.

ومن جانبه،ذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود أن الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي. يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد بعث كتابًا رسميًا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية طلب فيه الاستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد.