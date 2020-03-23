ليبيا – إطلع وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب خلال زيارته أمس الاحد لمركز العمليات والطوارئ الخاص بمجابهة فيروس كورونا بمقره بمركز بنغازي الطبي بالتنسيق مع مركز الوطني لمكافحة الأمراض وبتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وزير الصحة استمع خلال الزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لشرح مختصر عن اجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر واستعداداتها في تنفيذ توصيات وزارة الصحة كما استمع إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز عمليات الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا ومعدل الاستجابة.

وأكد وزير الصحة أن مركز عمليات الطوارئ يركز على مواجهة مختلف أنواع الكوارث ومنها انتشار وتفشي الأوبئة مثلما يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا لذا سيتم تسخير جميع إمكانات المركز وجهوده للوقاية من فيروس كورونا حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ.

وشدد على ضرورة تنفيذ كافة توصيات رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة حتى بعد انتهاء الأزمه الحالية وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.

كما وجه وزير الصحة تعليماته لمركز عمليات الطوارئ بأهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي بما في ذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله.

وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم أعدادها من قبل وزارة الصحة وتنفيذها من اللجنة الاستشارية الطبية بالتعاون والتنسيق بين الجانبين منظمة الصحة العالمية و المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ولفت وزير الصحة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي بأفق أوسع لضمان التجاوب الفاعل، مشدداً على حشد الموارد المتوفرة والتنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية للدعم اللازم في هذا الإطار

ودعا وزير الصحة كافة المستشفيات الليبية إلى التواصل مع مركز عمليات الطوارئ من خلال الاتصال على الأرقام االتالية :(0614747609 -0614747602، 0922020030-0922020040) حتى يتسنى توجيههم فيما يخص الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الأخرى.

يشار إلى أن الزيارة كانت بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي و رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية فتحية العريبي ومدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة ابراهيم ليتيمي.

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