ليبيا – قال الناطق باسم غرفة الطوارئ في منفذ امساعد أحمد الفرجاني إن القرارت الصادرة عن وزير الداخلية بحظر التجول و قفل المقاهي نفذت بمدينة امساعد حرفياً، مثمناً رحابة الصدر لدى المواطنين في مساعد وضواحيها.

الفرجاني أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن غرفة الطوارئ التي تم إنشائها لمكافحة الوباء دخلت حيز التنفيذ وإنتقلت اللجنة المختصة للمنفذ بوجود جميع العناصر.

وحيّا الكتيبة 106 التي وصلت لمنفذ امساعد و قامت بواجبها على أكمل وجه حيث تم إيقاف دخول وخروج المسافرين نهائياً بإستثناء بعض الحالات المستثنية من القرار كشاحنات الخضار والمواد الغذائية والحالات المرضية القادمة من جمهورية مصر.

وأعرب عن شكره وتقديره لعمل بلدية امساعد التي تعاقدت مع شركة تعقيم حيث تم تعقيم جميع المباني والأماكن المستهدفة والشاحنات بالإضافة لتبادل البضائع بطريقة سليمة وفق إجراءات محدده تحت إشراف اللجنة الصحية المكلفة بالتعقيم والكشف الصحي على سائقي الشاحنات.

كما طمأن جميع الأهالي والمواطني بأن الامور تجري على ما يرام وتحت السيطرة وعدم التعاطي مع ماينشر من إشاعات.

وأضاف:” الحالات المرضية المستثنية من الدخول وبحسب لجنة الطوارئ لم تأتي أي حالة للآن والحالة الوحيدة التي جاءت كانت حالة وفاة حيث تم التنسيق مع المخابرات العامة في الجانب المصري باستلام الجثمان من قبل لجنة الجثمان، هناك تعاون مع الجانب المصري سواء عن طريق ضباط الإتصال أو التواصل ما بين منفذ امساعد والسلوم”.