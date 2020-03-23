الميهوب وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين أضاف أن الجيش أعلن قبول الهدنة الإنسانية نظرا لما يواجهه العالم في ظل تفشي وباء كورونا.

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن المليشيات في العاصمة طرابلس تعمل بشكل فردي ولم تلتزم بالهدنة الإنسانية.

وتابع أن لجنة الدفاع والأمن القومي أكدت في بيانها أمس الأحد قبول الهدنة بشرط أن يكون الرد قاسيا حال عدم احترامها وخرقها من الجانب الآخر، داعياً القوات المسلحة للرد على المرتزقة ومواصلة الأعمال العسكرية لتطهير البلاد بشكل كامل.

وبحسب الميهوب فإن المليشيات حاولت انتهاز فرصة قبول الجيش للهدنة الإنسانية ومحاولة الغدر إلا أنها باءت بالفشل وهو ما استوجب الرد عليهم وأن الرد الذي بدأ في صباح اليوم الاثنين سيستمر حتى تطهير البلاد.

كما رأى أن المجتمع الدولي مشغول في الوقت الراهن بما يحدث إزاء أزمة كورونا وأن بعض الدول لا زالت تدعم الجماعات والمليشيات في الخفاء والعلن حتى الآن، مشدداً على أن إقامة مستشفيات الحجر الصحي في مطار معيتيقة بجوار رادارات أجنبية ودشم عسكرية للمليشيات ليس مقبولا وأن الرد سيكون أقوى وأسرع من تخيل الجميع.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طالب القوات المسلحة بالرد السريع والمتواصل خلال الأيام المقبلة.