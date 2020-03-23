ليبيا أعلن الاتحاد العام لطلبة ليبيا عن إحالة منحة الطلبة الموفدين على حساب الدولة إلى حساباتهم بالمصارف في كافة ايطاليا.

الإتحاد قال بحسب المكتب الإعلمي له أن السفارة الليبية في روما أعلنت أيضاً عن إحالة منحة مالية مقدمة من السفارة الليبية بروما إلى قائمة تضم 50 طالب.

وأوضح أن هذه القائمة تضم مجموع الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص كمساعدة مالية لهم في هذه الظروف الصعبة.

ويأتي ذلك في ظل عدم صرف منحة الطلبة الدارسين بالخارج من وزارة التعليم العالي وفي ظل الظروف التي تمر بها إيطاليا والطلبة الليبيين هناك.