نيوزيلندا – أعلنت نيوزيلندا أنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية وتغلق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تزايد الإصابات بكورونا إلى الضعفين.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي، إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين في التاريخ الحديث، من أجل إنقاذ الأرواح وإبطاء انتشار الفيروس.

وأضافت: “كلنا الآن مستعدون لبدء عزلة ذاتية كدولة.. عشرات الآلاف قد يموتون إذا لم تتخذ هذه الإجراءات.. كل الحانات والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية ودور السينما وأحواض السباحة والمتاحف والمكتبات والاستادات، وأي أماكن أخرى يتجمع فيها الناس، لا بد من وقف عملها الذي يلتقي فيه الناس بعضهم ببعض بشكل مباشر”.

ولفتت إلى أن المخازن التجارية الكبيرة (السوبرماركت) وعيادات الأطباء والصيدليات ومحطات خدمة السيارات واستخدام الخدمات المصرفية الأساسية ستكون متاحة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء “وافق على دخول البلاد بشكل قوي في المستوى الثالث من التأهب، وأن تنتقل إلى المستوى الرابع بعد 48 ساعة”. وأغلقت نيوزيلندا بالفعل حدودها أمام الأجانب.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في نيوزيلندا إلى 102 ، وهو حوالي الضعفين منذ يوم الجمعة عندما أعلنت البلاد عن 36 حالة إصابة.

المصدر: رويترز