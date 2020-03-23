روسيا – علق الكرملين اليوم الاثنين على مسألة رفع العقوبات بين روسيا والدول الغربية في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم والمخاطر التي يحمله الفيروس على الاقتصاد العالمي.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن فكرة رفع العقوبات مسألة تستحق الاهتمام.

وقال بيسكوف للصحفيين: “الآن وقد واجهنا مثل هذه اللحظة المتوترة، فإن مثل هذه القيود تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. إن الفكرة نفسها تستحق الاهتمام، لكن كل هذا يتوقف على العواصم الغربية”.

وردا على سؤال فيما إذا كانت موسكو تستعد لرفع العقوبات من جانبها، قال المتحدث إنه ليس على علم إذا كانت روسيا تعد خطوة من جانب واحد بهذا الصدد.

وكانت الدول الغربية فرضت ابتداء من منتصف 2014 عدة حزم من العقوبات على موسكو بسبب عودة القرم إلى قوام روسيا، وموقفها من الأزمة الأوكرانية. وأعقب ذلك ردا من روسيا على هذا التصرف العدائي، بفرض حظر على استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من هذه الدول.

ومن المعروف أن العقوبات والقيود التي تم تبادلها بين موسكو الدول الغربية قادت إلى خسائر مادية في كلا الجانبين.

المصدر: RT