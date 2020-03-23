الولايات المتحدة – اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تحميل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي واشنطن مسؤولية فيروس كورونا المستجد “تلفيق” يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر.

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر إن “تلفيقات المرشد الإيراني التي يحمل فيها الولايات المتحدة مسؤولية فيروس ووهان يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر”​​​.

وأضاف الوزير الأمريكي “السلطات الإيرانية تجاهلت التحذيرات المتكررة من مسؤوليها الرسميين بالصحة وأنكرت الوفاة الأولى من فيروس كورونا لمدة 9 أيام على الأقل”.

وتأتي تغريدات بومبيو بعد كلمة للمرشد الإيراني أمس اتهم فيها واشنطن بنشر الفيروس في بلاده ما تسبب في وفاة أكثر من 1500 مواطن إيراني.

المصدر : RT