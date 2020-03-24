جنيف – قطع العلماء والباحثون شوطا كبيرا في فهم فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وآلية انتقاله وكيف يؤذي الجسم، وذلك منذ بدء تفشي الفيروس من مدينة ووهان بالصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي -حتى اليوم الجمعة- تجاوز عدد إصاباته عالميا 250 ألفا، وعدد الوفيات عشرة آلاف.

نقدم هنا 26 سؤالا عن فيروس كورونا والإجابة عنها، مع الإشارة إلى أن المعلومات أدناه مستقاة من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية وتصريحات لأطباء وعلماء مختصين ومراجع علمية:

1- هل ينتقل فيروس كورونا عبر تساقط قطرات المطر؟

الجواب لا، فدورة المياه من التبخر حتى التجمع كغيوم ثم السقوط كأمطار تستغرق حوالي تسعة أيام، والفيروس لا يستطيع البقاء لهذه الفترة.

ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ العطاس والسعال، وهو قادر على البقاء لثلاث ساعات فقط معلقا في الهواء وقادرا على العدوى، لكنه لن يستطيع البقاء تسعة أيام حتى يعود ويتساقط مع المطر.

2- هل الخضروات والفواكه تنقل كورونا؟

يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطرا علينا نتيجة احتمالية نقلها لكورونا؟ يصنف المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات والفواكه “ضئيلة جدا”، فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق، وأهم ما ينصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا، كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

3- هل الأغذية المجمدة تنقل كورونا؟

فيروسات كورونا قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20، لكن المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر يطمئن الجميع، فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المجمدة منها.

4- هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر مقابض الأبواب؟

نعم، ففيروسات كورونا -التي ينتمي لها فيروس كوفيد-19- تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب، ولذلك فيمكن أن ينتشر عبرها.

5- هل يمنع تناول مسكن الألم آيبوبروفين من قبل مرضى كورونا؟

سحبت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس تحذيرها بعدم تعاطي عقار آيبوبروفين للأشخاص الذين يشتبه بأنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا الجديد، وأوضحت أنها ليست على دراية بالبيانات العلمية المنشورة بشأن هذا الموضوع.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها لم تر أي تقارير عن آثار سلبية من أطباء قاموا بعلاج مرضى يعانون من كوفيد-19، وقالت في بيان إنه “في الوقت الحاضر، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، لا توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام آيبوبروفين”، بينما أشارت إلى أن المرضى يجب أن يكونوا على علم بالآثار الجانبية المعروفة للعقار.

وكان متحدث باسم المنظمة قد صرح الثلاثاء الماضي بأن الأشخاص الذين يعتقد أنهم مصابون بالفيروس يجب ألا يستخدموا العقار المضاد للالتهابات بدون استشارة طبيب.

ووضعت مقالة حديثة في مجلة “ذا لانسيت ميديكال جورنال” فرضية غير مختبرة بأن بعض الأدوية -بما في ذلك آيبوبروفين- قد تشكل خطرا بالنسبة لمرضى كوفيد-19 ممن يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم أو السكر.

6- كم يعيش فيروس كورونا في الهواء؟

اكتشف باحثون أن فيروس كورونا يستطيع أن يبقى عالقا في الهواء الطلق ثلاث ساعات، ويكون قادرا على التسبب بالعدوى، وأجرى الدراسة علماء من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وجامعتي كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبرينستون، ونشرت في دورية “نيو إنغلاند جورنال أوف مديسن” .

7- ما مدة بقاء فيروس كورونا على أسطح المواد المختلفة؟

وفقا للدراسة السابقة، فإنه يبقى على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لأكثر من ثلاثة أيام، وليوم واحد على ورق مقوى، ولأربع ساعات على النحاس.

8- هل هناك علاقة بين خطر العدوى بفيروس كورونا وفصيلة دم الشخص؟

نعم، فوفقا لدراسة أجراها باحثون صينيون فإن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم “أي” (A) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وشملت الدراسة مقارنة توزيع فصائل الدم في 2173 مريضا بفيروس كورونا من ثلاثة مستشفيات في ووهان وشنتشن بالصين.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص أصحاب فصيلة دم “أي” أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بمجموعات الدم الأخرى، كما تبين أن الأشخاص من فصيلة الدم “أو” (O) لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بكورونا مقارنة بفصائل الدم الأخرى.

9- هل من طرق الكشف الذاتي عن فيروس كورونا حبس التنفس لمدة عشر ثوان؟

خطأ تماما، فلا توجد علاقة بين المدة التي تستطيع فيها حبس أنفاسك والإصابة بفيروس كورونا، أيضا لا يوجد شيء اسمه الكشف الذاتي أو التشخص الذاتي لفيروس كورونا، إذا كنت تشك في أنك قد تكون مصابا بالفيروس فاتصل بالطبيب.

10 -هل شرب الماء المستمر يغسل فيروس كورونا؟

خطأ، لا يقتل فيروس كورونا بشرب الماء باستمرار، أو شرب الماء الدافئ أو الماء المالح.

11- كيف يحمي مريض السكري نفسه من فيروس كورونا؟

وفقا للبروفيسور عبد البديع أبو سمرة رئيس المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض رئيس إدارة الباطنية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، فإن أصحاب الأمراض المزمنة -خاصة مرضى السكري- تكون مناعتهم أقل من الأصحاء، لذلك يجب عليهم اتخاذ المزيد من الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى، خاصة المحافظة على النظافة الشخصية، كغسل اليدين بالصابون باستمرار وعدم التشارك مع الآخرين في أطباق الطعام وأكواب الشراب والمناشف والمناديل والأدوات الشخصية، وتجنب مخالطة من تبدو عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي، كما نصح بأن يسارعوا إلى طلب الرعاية الصحية في حال شعورهم بالمرض.

وأضاف أن فيروس كورونا “ينتقل كباقي الفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي، من شخص مصاب إلى غيره على شكل رذاذ عندما يعطس أو يسعل أو يتكلم، خاصة إذا كان بقربه على مسافة أقل من متر أو مترين، كما يمكن انتقاله عن طريق المخالطة اللصيقة للشخص المصاب، كما ينتقل عن طريق ملامسة الشخص الأسطح الملوثة عن طريق قطرات الهواء ثم ملامسته لأنفه أو فمه، ولهذا السبب نشدد على ضرورة المحافظة على نظافة اليدين والحذر في مخالطة الآخرين”.

12- ما هو مفهوم مناعة القطيع؟

مناعة القطيع مصطلح يشير إلى أنه إذا كان لديك مرض جديد مثل كوفيد-19 وليس له لقاح فعندها سينتشر بين السكان، ولكن إذا طور عدد كاف من الأشخاص ذاكرة مناعية فسيتوقف المرض عن الانتشار حتى لو لم يكن جميع السكان قد طوروا ذاكرة مناعية.

وانتشر المصطلح بعد أن قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس إنه كلما توسعت دائرة انتشار وباء كورونا ستصبح هناك مناعة وطنية أوسع لأجيال رغم ما قد يرافق ذلك من خسائر في الأرواح.

وألمح فالانس إلى احتمال ترك فيروس كورونا يصيب نحو أربعين مليونا من سكان المملكة المتحدة -أي 60% من السكان- للوصول إلى مناعة القطيع.

ويتطلب تطبيق مناعة القطيع على فيروس كورونا في المملكة المتحدة أن تصاب نسبة كبيرة من السكان بين 60 و70%، ثم تتعافى من المرض، ويعني هذا إصابة أكثر من 47 مليون شخص في المملكة المتحدة.

ومع الإحصاءات الحالية التي تقول إن معدل إماتة فيروس كورونا هي 2.3%، وإن نسبة من يتطور لديهم المرض إلى مرحلة خطيرة هي 19% فهذا يعني أنه في المملكة المتحدة وللوصول إلى مناعة القطيع سيموت بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص، مع ثمانية ملايين إصابة أخرى تتطلب خضوع المريض لرعاية مكثفة لأن وضعه الصحي سيكون خطيرا وحرجا.

تصريحات فالانس قوبلت بانتقادات حادة، حيث شككت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في جدوى إستراتيجية بريطانيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا القائمة على “مناعة القطيع”.

وأوضحت هاريس أنه لا تتوفر معرفة علمية كافية بفيروس كورونا، لأنه جديد وليس معلوما بعد كيف يتفاعل من الناحية المناعية، مبينة أن كل فيروس له طريقة مختلفة في التعامل مع المناعة التي تتطور لمواجهته.

وطالبت هاريس بالتركيز على الأفعال بدل النظريات في مواجهة الموقف الحالي.

13- هل يهاجم فيروس كورونا أنسجة الخصيتين؟

الجواب نعم، إذ وفقا لدراسة صينية حديثة فإن فيروس كورونا قد يؤدي إلى تلف في الخصيتين، وأجرى الدراسة باحثون في مستشفى تونغجي في ووهان بالصين.

ووفقا للباحثين، يغزو فيروس كورونا من خلال مزيج من بروتين اسمه “إس”، وإنزيم يسمى “أي سي إي 2” (ACE2)، وبالإضافة إلى الرئتين يوجد هذا الإنزيم في أعضاء أخرى مثل الأمعاء الدقيقة والكلى والقلب والغدة الدرقية والخصية.

وعلى وجه الخصوص، يوجد هذا الإنزيم بكميات كبيرة في الخصية، مما يشير وفقا للباحثين إلى أن فيروس كورونا لديه القدرة على التسبب في تلف بهذه المنطقة.

وقال الباحثون إنه من الناحية النظرية يمكن توقع أن الإصابة بفيروس كورونا ستؤدي إلى تلف في الخصية، مما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية والأندروجين.

والأندروجين مجموعة من الهرمونات الستيرويدية التي تلعب دورا أساسيا في نمو وتطور الذكور، من أبرزها الهرمون الذكري التستوستيرون.

وأضاف الباحثون أن هذا قد يؤثر على خصوبة الذكور، وقد تسبب الحالات الشديدة العقم، كما قد يؤثر نقص الأندروجين على الخصائص الجنسية الثانوية والوظيفة الجنسية للذكور ويقلل جودة حياتهم.

14- متى تكون قدرة المصاب بكورونا على نشر الفيروس للأصحاء أكبر؟

وفقا لدراسة قام بها باحثون ألمان، فإن المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة هم الأكثر نشرا للعدوى خلال أسبوع من الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، فقد توصل القائمون على الدراسة -التي أجريت على تسعة مصابين- إلى أن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة يلفظون كميات كبيرة للغاية من الفيروس في مرحلة مبكرة من الإصابة، في حين يرجح توقفهم عن نقل الفيروس بعد مرور 10 أيام على الإصابة بالمرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة كشفت أن قدرة المصاب بفيروس كورونا على العدوى تكون في ذروتها خلال الأيام الأولى من الإصابة، وتنبعث منه كمية من الفيروس تفوق بألف مرة تلك التي تصدر عن المصاب بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة المعروف اختصارا بـ”سارس”.

15- عند أي درجة حرارة يجب غسل الملابس للقضاء على كورونا؟

يفقد فروس كورونا قدرته على العدوى عند التعرض إلى 56 درجة مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو 65 درجة لمدة 5 إلى 10 دقائق، وفقا لعالمة الفيروسات آن جوفارد.

وينصح جيل بيالو من قسم الأمراض المعدية والمدارية في مستشفى تينون في باريس بغسل الملابس عند 60 درجة مئوية لمدة 10 دقائق على الأقل، ولا توجد في الوقت الحالي بيانات أخرى لتقول إن الغسيل عند 40 درجة سيكون كافيا.

16- هل تجميد الملابس يقضي على فيروس كورونا؟

يقول جيل بيالو من قسم الأمراض المعدية والمدارية في مستشفى تينون في باريس إنها فكرة سيئة غير فعالة “لأن بعض الفيروسات حافظت على بقائها مئات الآلاف من السنين بسبب التجميد”.

17- كيف تعزز جهاز المناعة لديك لتجنب فيروس كورونا؟

ينصح باتباع حمية أكثر تنوعا وغنية بالألياف، وكلما زادت كمية الأطعمة النباتية التي تستهلكها كان ذلك أفضل، وينصح بتناول خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميا للحصول على المستويات اللازمة من الفيتامينات.

كما ينصح بتعزيز اللياقة الجسدية، ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، ينصح البالغون بأن يكونوا نشيطين جسديا كل يوم، وأن يقوموا بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من التمارين الهوائية المعتدلة (التنزه، البستنة، وركوب الدراجات) أو ممارسة 75 دقيقة من الأنشطة القوية (الجري، السباحة السريعة).

ولتعزيز المناعة أيضا ينصح بتقليل الإجهاد، إذ من الممكن أن تعرض هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول وظيفة المناعة إلى الخطر.

ويجب كذلك الحصول على نوم بشكل كاف، لأن الجسم المتعب أكثر عرضة للجراثيم، ووجدت إحدى الدراسات أن قلة النوم تضعف قدرة نوع من الخلايا اللمفاوية تسمى الخلايا التائية على مكافحة الأمراض.

18- هل يمكن لقضم الأظافر أن يعرضك للإصابة بفيروس كورونا؟

الجواب نعم، إذ يحذر المتخصصون في الأمراض المعدية من أن عادة قضم الأظافر هي أسهل طريقة للإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد.

وقالت بورفي باريك اختصاصية الحساسية والأمراض المعدية في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك إن جميع أنواع “البكتيريا والفيروسات والقاذورات والملوثات” يمكن أن تتجمع تحت الأظافر، وبالتالي يمكن نقلها إلى الفم عند قضم الأظافر، خاصة إذا كان المرء لا يغسل يديه أو يطهرها بشكل صحيح.

وتقول باريك “في كل مرة تلمس وجهك -خاصة فمك وأنفك وعينيك- تقوم بنقل كل هذه الجراثيم، وبالتالي يمكن بسهولة أن ينتقل المرض إليك”، مضيفة أن الجراثيم التي تدخل مباشرة إلى الفم هي “أسهل طريقة للإصابة بأي عدوى”، حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

19- ماذا يحدث لفيروس كورونا في الطقس الحار؟ وهل سيختفي بالصيف؟

مع أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة كيفية تفاعل فيروس كورونا الجديد مع الطقس الحار وإن كان معروفا عن الفيروسات الأخرى من نوع كورونا أنها تنتشر ببطء شديد في الأوساط الدافئة، ويعتقد أن السبب يكمن في الأشعة فوق البنفسجية التي تكون أقوى في الشهور الدافئة، والتي تقلص مدة بقاء الفيروسات في الهواء أو على الأسطح، حيث تفقد الكثير من السوائل وتموت، وعموما يمكن افتراض أن الطقس الحار قد يؤدي إلى عدد أقل من الإصابات بالفيروس.

ومع ذلك، فقد قللت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي من شأن التوقعات بانحسار فيروس كورونا في غضون الأشهر المقبلة، وقالت إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي خلال فصل الصيف كما لو كان مجرد إنفلونزا.

20- هل من الممكن أن يزداد انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء؟

نعم بالنسبة لأفريقيا، إذ حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي من أن الدول الأفريقية قد تكون أكثر تضررا من فيروس كورونا عندما يصل الشتاء في وقت لاحق هذا العام.

وقال إن الإنفلونزا الموسمية تصيب عادة جنوب وشرق أفريقيا عندما تنخفض درجات الحرارة، مما يشير إلى أن معدل انتقال كوفيد-19 سيزيد أيضا، وعادة ما تكون الأشهر الأكثر برودة في المنطقة هما يوليو/تموز وأغسطس/آب.

21- كم عدد الوفيات المتوقعة إذا لم تتم السيطرة على فيروس كورونا؟

وفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإنه إذا تم ترك فيروس كورونا الجديد ينتشر مثل ألسنة نار -خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم- فإن ذلك سيودي بأرواح الملايين.

22- ما آخر المعطيات بشأن اختبار لقاحات لمرض كورونا؟

اللقاح هو مادة جراثيم المرض التي تم قتلها أو إضعافها، والتي تعطى إلى الشخص المعافى، مما يؤدي إلى تكوين مناعة في جسمه ضد مرض معين، وبالتالي هو ليس علاجا يعطى للمريض، بل وسيلة لحماية الشخاص الأصحاء من المرض، والتالي أبرز التطورات في هذا المجال:

– تعهدت شركات أدوية عالمية أمس الخميس توفير لقاح ضد كوفيد-19 “في كل أرجاء العالم” في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا على أقرب تقدير.

– في روسيا ذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك اليوم الجمعة أن علماء روسا بدؤوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا على حيوانات في مختبر في سيبيريا.

وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى ستة مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدؤوا التجارب يوم الاثنين.

ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان “تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات، وغيرها من حيوانات التجارب”.

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

23- ما آخر طرق تقييم وتشخيص فيروس كورونا؟

هناك عدة أمور، منها:

– تطوير نظام يعتمد على حاسوب فائق السرعة للتنبؤ باتجاه انتشار مرض فيروس كورونا وتقييم فعالية الوقاية والمكافحة، وذلك من قبل باحثين صينيين من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

– استعمال “روبوتات نينجا” في مستشفيات في تايلند، والتي تقوم بقياس درجة حرارة أجسام المرضى دون الحاجة لدخول العاملين الطبيين إلى غرف المرضى، مما يقلل خطر إصابة أولئك العاملين الطبيين بالعدوى.

وقد ساعدت هذه الروبوتات العاملين الطبيين في أربعة مستشفيات في بانكوك وحولها على الحد من خطر الإصابة بالعدوى من خلال السماح للأطباء والممرضات بالتحدث إلى المرضى عبر رابط فيديو.

– بدأ في اليابان بيع علب اختبار يمكن للشخص العادي أن يستخدمها لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط، وتقول الشركة الطبية المطورة إن دقة الفحص تصل إلى 90%، وتقوم وزارة الصحة اليابانية بتقييم هذه الطريقة التي استخدمت بالفعل في كشف الإصابات في الصين، تمهيدا لاعتمادها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

24- ما آخر الاكتشافات بشأن تطوير علاج لفيروس كورونا؟

العلاج هو عقار يعطى للشخص المريض بكورونا حتى يخلصه من الفيروس ويقضي عليه، وهناك عدة تطورات في هذا المجال:

– إعلان مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية أن عقارها “بلاكنيل” (هيدروكسي كلوروكين)، الدواء المضاد للملاريا برهن عن نتائج واعدة في معالجة مرضى بفيروس كورونا الجديد.

ولاحقا توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء قريبا إلى الكلوروكين المستخدم لمعالجة الملاريا، كعلاج محتمل للمصابين بعد تسجيل نتائج مشجعة في الصين وفرنسا، إلا أن عددا من الخبراء دعوا إلى توخي الحذر، مشددين على غياب البيانات السريرية المؤكدة والرسمية.

– يبدأ الأطباء في بريطانيا باستخدام علاج تجريبي على المرضى المصابين بفيروس كورونا الاثنين المقبل، وسيعطى الدواء المعروف باسم “إس إن جي 001” (SNG001) للمصابين الذين يعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويأمل الأطباء في أن يساعد العلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد أن نجح في إبطاء تطور التهابات الرئة مثل الإنفلونزا لدى من يعانون من هذه الأمراض المزمنة.

ويعتقد الأطباء أن هذا الدواء سيمنع فيروس كورونا من السيطرة على خلايا الرئة واستنساخ نفسه، وسيقلل أعداد المرضى المحتاجين لأجهزة التنفس الصناعي.

25- كم عدد الأشخاص الذين شملتهم إجراءات الحجر الصحي وقيود التنقل في العالم؟

مع تفعيل دول العالم تدابير الوقاية شملت القيود على حرية التنقل أكثر من نصف مليار شخص في العالم بعدما دعت السلطات السكان إلى ملازمة المنازل.

26- هل هناك علاقة بين أجهزة الاستخبارات وفيروس كورونا؟

ترصد وكالات الاستخبارات الكبرى في العالم الأمراض التي تضرب العالم، فمثلا -ووفقا لما كشفته صحيفة “فيلت” الألمانية اليومية- فإن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) قدم للحكومة الألمانية والسلطات الصحية في ألمانيا معلومات عن سارس وعملية انتشاره قبل أسابيع من الإعلان رسميا عنه.

وبطريقة مشابهة، تتصرف أجهزة المخابرات الأميركية في أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقا لتقارير حالية لوسائل إعلام، فقد تطابقت أخبار لوكالة رويترز مع الخدمة الإخبارية لآلة البحث “ياهو” على أن مدير الاستخبارات الوطنية المسؤول عن جميع وكالات المخابرات الأميركية الـ17 أبلغ البيت الأبيض أنه أمر بالحصول على بيانات آنية حول أصل فيروس كورونا وتطوره وانتشاره والسيطرة عليه وتحليل كل ذلك.

والولايات المتحدة هي واحدة من البلدان القليلة التي لديها جهاز استخبارات خاص بالمعلومات الطبية والصحية، وهو ما يعرف بالمركز الوطني للاستخبارات الطبية (إن سي إم آي) الذي يخضع لسلطة وكالة الاستخبارات الدفاعية (دي آي أي).

ولا يمكن لعمليات التجسس وأجهزة الاستخبارات علاج كورونا ولا وقف انتشاره، ولكن يمكنها تزويد صناع القرار بمعلومات تسهل اتخاذ القرارات المدروسة، وبهذا يمكن الحد من القلق، ويمكن التعرف على مكان انتشار المرض بشكل أفضل، وتقييم خطط وقدرات التنفيذ في الخارج أيضا بشكل أفضل.

وكالات + منظمة الصحة العالمية