ليبيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لا تتطلب قراراً منفصلاً من مجلس الأمن الدولي حيث أن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل.

ماس لفت خلال مؤتمر صحفي عقد على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الخارجية الألمانية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “تستند المهمة التي نتحدث عنها إلى قرار مجلس الأمن الدولي الحالي لعام 2016 الذي تم تمديده أيضاً في العام الماضي لذلك نعتقد اعتقاد راسخ أن هناك أساس قانوني وبالتالي لا يلزم اتخاذ قرار منفصل بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً وقد تم اتخاذ جميع القرارات المطلوبة منذ فترة طويلة”.

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.