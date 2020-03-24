الجزائر – قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، امس فرض حجر صحي كامل على ولاية البليدة لعشرة أيام، إضافة إلى إعلانه حظرا صحيا جزئيا في الفترة الليلية على الجزائر العاصمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي ارتفع عدد الإصابات به في البلاد إلى 230 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية، سابقا من يوم الاثنين، عدم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبقى عدد ضحايا الفيروس 17 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 90% من حالات الإصابة بالفيروس جاءت من أوروبا، مشيرة إلى أن ولاية البليدة بأكلمها أحصت 125 حالة إصابة مؤكدة.

وكانت لجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، أكدت أن الفيروس انتشر في 20 ولاية، وهو الأمر الذي أدخل البلاد في المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس.

المصدر: صدى البلد