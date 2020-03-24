ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن عقب دخول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى العاصمة طرابلس إزداد تكدس القمامة وندرة السيولة وشح الوقود وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”قال:”ما الداعي ان يصدر السراج بصفته بيانا يستعدي فيه الاعلام و يزكي أطقمه بانهم أعلى الكفاءات وبعد دخوله طرابلس 2016 ازداد تكدس الزبالة وندرة السيولة وشح الوقود وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات وفتح الطريق لحفتر ان يدك العاصمة وقفل النفط ما اروع هذه الكفاءات”.