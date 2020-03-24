اسبانيا – أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 39673 بعد أن كانت 33089 أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 514 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2696 بعد أن كانت 2182 أمس الاثنين.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: وكالات