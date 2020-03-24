جنيف – أكدت منظمة الصحة العالمية أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيستغرق عاما على الأقل إلا انه ليس مستحيلا.

وقال مسؤول كبير في المنظمة إن اعمال تطوير لقاح للفيروس مستمرة وقد تستغرق عاما كاملا على اقل تقدير لكنه سيحدث في نهاية الامر، مشيرا الى ان كورونا لا يصيب فئة كبار السن فقط كونه يصيب فئة منتصف العمر وله تأثير كبير عليها.

وعلى صعيد متصل أكد كبير خبراء الطوارئ في المنظمة العالمية أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد، مشددا على أهمية العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس ومن خالطوهم وعزلهم.

وكالات