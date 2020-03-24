الصين – افاد المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، إن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة كورونا، إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.

وأضاف فنغ، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: “لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة”.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف شخص.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: وكالات