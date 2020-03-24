ليبيا – قال المسؤول بالمكتب الإعلامي للكتيبة 152 مشاة بالقوات المسلحة مفتاح معزب إن أفراد الكتيبة وأثناء عملية الدوريات المستمرة لهم وجدوا مجموعة من المفخخات التي كانت معدة للتفجير علي الطريق الرابط بين منطقة القريات والشويرف ممر العبور إلى الجنوب.

معزب وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين بيّن أن أفراد الهندسة العسكرية بالسرية تمكنوا من تفكيك هذه المفخخات قبل انفجارها.

وأشار إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لمن وصفه بـ”المليشياوي” أسامة الجويلي هي التي قامت بوضع هذه المفخخات بهدف قطع الطريق وخطوط الإمداد للقوات المسلحة.

معزب أوضح أن هذه المليشيات قامت بزرع هذه المتفجرات بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها ولتخفيف الضغط والحصار من قبل قوات الجيش عليها في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.