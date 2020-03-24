روسيا – أوصى البنك المركزي الروسي البنوك في روسيا بتعقيم أجهزة الصراف الآلي في البلاد والحد من سحب الأموال الكاش من بعض الماكينات بسبب احتمال نشرها فيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المركزي اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي في البيان، أنه يجب على البنوك في روسيا أن تحد من سحب الأموال من ماكينات الصراف التي تحتوي على ميزة إيداع وسحب الأموال، إذ أن الأموال المودعة يمكن أن تسحب وتعود للتداول قبل أن يتم تعقيمها من قبل البنك.

كذلك أوصى البنوك بعزل الأموال التي تسحب من التداول لفترة من الزمن اللازمة لضمان موت الفيروسات الموجودة على أسطح الأوراق النقدية.

كذلك دعا المركزي الروسي المواطنين للاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني والدفع بواسطة البطاقات البنكية والابتعاد عن استخدام الكاش (النقد).

واتخذت العديد من البنوك المركزية حول العالم إجراء مشابها للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الأوراق النقدية.

المصدر: “نوفوستي”