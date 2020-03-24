ليبيا – عقد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع عدد من مؤسسي مبادرة خيرية صحية للتصدي لوباء فايروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً بحضور مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية عميد جمال صفر.

باشاغا أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات التي من شأنها تساعد في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

والجدير بالذكر إلى أن هذه المبادرة بدعم من مصرف السراي للتجارة والاستثمار وشركة الزاد للتجارة والتسويق الإلكتروني والحركة العامة للكشافة والمرشدات وجمعية الهلال الأحمر الليبي.