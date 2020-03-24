ليبيا – أجرى وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا سعد عقوب زيارة مفاجئة أمس الاثنين لمستشفى المرج التعليمي .

وزير الصحة إلتقى خلال الزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة رؤساء اللجان الفرعيه المنبثقة عن اللجنه العليا.

وأجرى وزير الصحة زيارة لمقر العزل الصحي للاطلاع على التجهيزات من قبل إدارة الخدمات الصحية المرج ومدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل بلدية المرج.

وأثنى خلال الجولة التفقدية على المجهودات المبذوله من قبل لجان مكافحة العدوى وأوصي بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة بشأن الحظر المفروض على البلاد والتقييد به وعدم اختراقه وذلك لأهمية الحظر.

كما أبدى إستعداده التام لهذه الجائحه وتوفير كل مايلزم من معدات طبية وفنية للقضاء علي هذا الفايروس.

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