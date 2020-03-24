روسيا – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه سيجتمع مع أعضاء الحكومة ليبحث معهم الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في البلاد وسبل مواجهته.

وقال بوتين، خلال لقاء أجراه، اليوم الثلاثاء، مع كل من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ونائبة رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا، ووزير الصحة، ميخائيل موراشكو، ورئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك، آنا بوبوفا: “سنجتمع بعد ساعتين مع الحكومة أيضا ونبحث معها هذه السبل”.

من جهته، أشار سوبيانين، الذي يعد أيضا نائبا لرئيس مجلس التنسيق لمكافحة فيروس كورونا لدى الحكومة، إلى أن هناك أقاليم لا تفهم سلطاتها الوضع على أكمل وجه، مضيفا أن “عدد الفحوص الطبية منخفض جدا، ولا أحد يعرف الوضع الحقيقي”.

وقال سوبيانين بهذا الصدد إن تعليمات سيتم توجيهها إلى الأقاليم في أقرب وقت، حول “تطبيق الإجراءات بصرامة والاستعداد”.

المصدر: إنترفاكس