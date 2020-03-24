ليبيا – أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يستأنف نهاية مارس عمليته البحرية لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة لكن لا يزال يجب التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا.

وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة مع وزراء الخارجية الأوروبيين وفقاً لموقع”إرم نيوز”: “ليس لدينا بعد اتفاق 100% لأنه لا تزال هناك صعوبات لتولي أمر المهاجرين المهددين بالغرق”.

وأكد أن العملية الجديدة التي أطلق عليها اسم إيرين قد تطلق في نهاية الشهر إذا ظهر بعض حسن النية، مشيراً إلى أنه يمكن ايجاد حل في الايام المقبلة.

وتأتي العملية الجديدة بعد عملية صوفيا التي بدأت في 2015 للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا، وتنتهي مدتها في 31 مارس.