روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس وصول الطائرة الـ14 إلى إيطاليا ضمن المساعدة الروسية لهذا البلد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان: “وصلت الطائرة الرابعة عشرة من طراز “إيل 76” وعلى متنها عسكريون روس وأجهزة خاصة ومعدات للتشخيص وأدوات تنفيذ تدابير التطهير، إلى مطار القوات الجوية الإيطالية، براتيكا دي ماري، (30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة روما)”​​​.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من أمس الاثنين، عن وصول طائرات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية إلى إيطاليا وعلى متنها نحو 100 أخصائي عسكري روسي ومعدات لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، يوم السبت الماضي، استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدة على الفور للمساهمة في احتواء الفيروس في إيطاليا.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية. حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسبب فيروس كورونا “كوفيد-19” إلى 6077، والمصابين إلى 63927 .

المصدر: وكالات