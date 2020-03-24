ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن إيطاليا ليست مستعدة في الوقت الحالي لفتح موانئها لإنزال المهاجرين الذين قد يتم إنقاذهم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا لوقف دخول الأسلحة.

دي مايو وخلال مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قال:”الأمر لا يتعلق بالرغبة في أن تكون طيباً أو سيئًا، بل يتعلق ببساطة بقياس نقاط قوتنا وإتاحتها لجميع مواطنينا لا تستطيع إيطاليا الآن”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح دي مايو أنه إذا اضطرت السفن الأوروبية إلى تنفيذ عمليات الإنقاذ البحرية فإن إيطاليا ليست مستعدة لقبول عمليات إنزال جديدة في إشارة إلى العملية البحرية الجديدة إيرين من أجل مكافحة الاتجار بالأسلحة نحو ليبيا وتعهد المهمة الجديدة إلى إيطاليا وإلى الأدميرال فابيو أجوستيني.