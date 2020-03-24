رغم الاتفاق على تأجيلها حتى صيف 2021.. أولمبياد طوكيو 2020 ستحتفظ باسمها

رغم الاتفاق على تأجيلها حتى صيف 2021.. أولمبياد طوكيو 2020 ستحتفظ باسمها

اليابان – اكدت يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، إن اسم دورة الألعاب الأولمبية سيبقى طوكيو 2020.

وأدلت كويكي بتعليقها للصحفيين بعدما عقدت اجتماعا عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اليوم أيضا.

وقال آبي اليوم الثلاثاء، إن طوكيو ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية بحلول صيف 2021 كحد أقصى، معلنا الاتفاق على تأجيل الحدث الرياضي الأضخم عالميا.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم في تاريخ الأولمبياد الحديث الممتد على مدار 124 عاما.

المصدر: رويترز