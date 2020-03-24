ليبيا – ناشدت سفارة جمهورية الفلبين في ليبيا ، مساء الإثنين ، من خلال نداء موجه إلى الليبيين نيابة عن الجالية الفلبينية في ليبيا حول مضايقات يتعرض لها مواطنوها بسبب فيروس كورونا .

وقالت السفارة في بيان تلقته المرصد : ” خلال الأيام القليلة الماضية، تلقت السفارة تقارير و شكايا عن معاملة الاخوة الليبيين لزملائهم الفلبينيين في أماكن العمل ، حتي ان بعضا من الليبيين الذين يواجهونهم في الاماكن العامة ، و كأن الفلبينيين يحملون مرض كورونا حتي ان البعض و معظمهم من الشباب يسخرون من الفلبينيين و كأن كورونا امر محل للضحك ” .

ورجحت السفارة أن سبب هذه المضايقات ربما بسبب هوية خاطئة – في إشارة لملامحهم الشبيهة بالصينيين – مشيرة إلى أن الفلبينيين يشكلون اكبر جالية مغتربة في ليبيا منزالقادمين من شرق اسيا حيث ذلك الجزء من العالم الذي تم فيه الإبلاغ عن اول حالة من فيروسات كورونا.

وأضافت : ” هذا أمر محزن و مؤسف بالفعل ، حيث لم يثبت أن أحدا من الفلبينيين في ليبيا أو غيرهم ثبتت إصابته بمرض كورونا، و ان هذا المرض الفيروسي قد اودي بحياة الالاف من البشر بل سيؤدي بحياة الالاف في جميع أنحاء العالم ” .

وتابعت : ” لقد عاش الفلبينيون في ليبيا منذ ما يقارب 50 سنة ، لقد وقفوا مع الشعب الليبي من خلال مستويات العالية و المنخفضة وكثيرون منهم اختاروا البقاء في ليبيا حتي عندما أتيحت لهم الفرصة للعودة الي الفلبين سنة 2011, ولكن رغم ذلك لم يفعلوا لأنهم لا يستطيعون أن يولوا ظهورهم للشعب الليبي الذين تعلموا منهم ان يحبوا و يحترموا هذا الشعب و بادرهم الشعب الليبي بنفس المحبة و الاحترام المتبادل ” .

وكشفت السفارة أن العديد من الفلبينيين الذين ابلغوا عن تجربتهم الحزينة مع بعض الليبيين في الأيام القليلة الماضية هم ممرضات و بعض عناصر الطبية ، وقد أعرب الكثير منهم عن قلقهم و سلامتهم ولا يريدون الخروج مجددا من بيوتهم.

وأضاف بيان السفارة : ” يجب الا ينسي اخواننا الليبيين ان هؤلاء العاملين الطبيين الفلبينيين ضحوا بحياتهم جنبا بجنب مع الأطباء و الممرضات الليبيين في رعاية المرضي و الجرحي. و من المتوقع ان يخاطروا بحياتهم مرة اخري عندما يساعدون الأطباء وغيرهم من العاملين في المستشفيات في تقديم علاج لمن يحتمل اصابته بكورونا فيروس ” .

وختمت السفارة بيانها : ” كضيوف في هذا البلد الجميل، نشكر الشعب الليبي علي اللطف وكرم الضيافة التي قدمتموها للفلبينيين علي مر السنين ، ستكون السفارة ممتنة لو استطعتم الاستمرار في توسيع حمايتكم للجالية الفلبينية هنا في ليبيا حيث نقف معكم في مواجهة هذا التهديد الخطير للبشرية _ مرض كورونا فيروس. شكرا جزيلا ” .

المرصد – متابعات