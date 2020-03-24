ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب إن وباء كورونا العالمي شكل تحدياً كبيراً ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته بجميع دول العالم وتحديدا دول الحدود والجوار .

عقوب وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أضاف:” وجدنا كيف أن الدول المتقدمة لم تتوقع أن كورونا ينتشر بهذا الشكل وكيف أن كثيرا من التوقعات التي بدأت بشيء وانتهت بشيء”، مبيناَ أن هذا الفيروس ما يزال تحت الدراسات وكيف ينتشر.

وأضاف:” الذي يعلمه الجميع أن انتشاره (كوفيد – 19) سريع جداً وبشكل أكثر مما كان الكثير يتوقع وكثير من الدول ربما لم تستعد باحترازات قوية في البداية مما نتج عنه حقيقة تفشي هذا الفيروس فيها”، مشيراً إلى أن وزارة الصحة مستمرة بالاحترازات التي عملت بها وهناك تقييم لجميع الاحترازات وماذا يمكن أن يتغير على حسب الاحتياج الممكن في المستقبل.

وعن مدى توقع تمديد إعلان حظر التجوال ،أفاد وزير الصحة بأن ليبيا تقوم بكل ما يستطاع للتحكم والسيطرة لمنع تسلل الفيروس للبلاد ودائماً هناك مراجعة للإجراءات إلى جانب الاهتمام الدائم بتعاون المواطن والمقيم بوصفهما عاملين مهمين للتقليل من الاحترازات وعدم أخذ إجراءات أقوى في المستقبل.

وأشار إلى أن آلية رصد حالات الاشتباه المعلنة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية الطبية يُعتمد فيه على الشفافية العالية مع أبناء الشعب الليبي لمنع تزايد الإشاعات، منوهاً أن كثيراً من الحالات دون أعراض مما يؤكد اهتمام ليبيا بالقيام بإجراءات احترازية ضخمة وتقصٍّ وبائي لأي حالة ومن خالطهم والتقى بهم لعمل الفحوصات والاختبارات اللازمة لهم وكذلك فحص القادمين من الخارج والتأكد من سلامتهم الأمر الذي أسهم في المساعدة بعدم تسجيل اي حالة مصابه بفيروس كورونا حتي اليوم وتتيح الإجراءات الاحترازية المشددة الي اكتشاف الحالات منذ بدايتها وتقليل الانتشار لا سمح الله.

وبشأن جهود ليبيا المشتركة مع منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم، ذكر وزير الصحة:” نرصد ونراقب ونتابع كافة مجريات الأحدث حول انتشار فيروس كورونا والمساعي الدولية لاكتشاف لقاح لـكورونا المستجد أولوية الأبحاث العالمية في جميع المراكز الصحية أو الطبية المتخصصة لايجاد لقاح للفيروس الذي يحتاج إلى أن يخضع للعديد من الاختبارات حول إذا كان هناك له أي أعراض جانبية وهذا يحتاج إلى أشهر أو سنة وربما أكثر، مضيفاً:” أن علاج الملاريا ونوعا من المضادات تسهم في تخفيف آثار المرض وبانه متفائل مبدياً بإيجاد علاجات أفضل في المستقبل حيث هناك تركيز عالمي قوي على إيجاد اللقاح والعلاج المناسب”.

وحيال الحجر الصحي، بيّن عقوب أن البعض يتوقع أن كلمة عزل صحي مخيف وهي في الحقيقة لا تعبر عن الواقع، موضّحاً أن الحجر الصحي هو مكان إقامة للتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والهدف منه هو تحقيق عزل الشخص لمتابعة حالته وسلامته وسلامة من حوله مع توفير جميع الخدمات لهم.