ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية أمس الثلاثاء بأنه سيتم تمديد تعليق الدراسة إلى أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

عماري زايد أكد في تصريح مرئي بثه المكتب الإعلامي لوزارة تعليم الوفاق عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا حتى تاريخ يوم أمس الاثنين، داعياً إلى ضرورة العمل وفق القاعدة الذهبية في التعامل بحيث يتصرف كل شخص على أنه مصاب وأن يتعامل مع المواطنين الأخرين وكأنهم مصابين.

وحث وزير التعليم المفوض على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.