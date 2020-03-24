ألمانيا – ذكرت صحيفة “بيلد” الثلاثاء أن لاعبي أندية ألمانية وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وكتبت الصحيفة الأكثر شعبية في ألمانيا أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لبايرن ميونيخ، أكدوا استعدادهم لتخفيض رواتبهم بنسبة 20%.

وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن متصدر “البوندسليغا” لحظة وقف النشاط الكروي في البلاد في 13 مارس الحالي، الموسم الماضي 336,2 مليون يورو .

وأوضحت الصحيفة أن المبادرة كانت بداية من لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ الذين اقترحوا تخفيض رواتبهم، تلاهم لاعبو فيردر بريمن وشالكه.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات جارية مع لاعبي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وتابعت أن السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند عرض بنفسه تخفيض راتبه، مشيرة إلى أن النادي يتوقع تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 20% إذا لم تستأنف المباريات، و10% في حال متابعة نشاط الدوري وإن كانت بلا جمهور على اعتبار أن الأندية تحصل في هذه الحالة، على حقوق البث التلفزيوني.

المصدر: “وكالات”