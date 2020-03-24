ليبيا – أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب حظر التجول حظراً تاماً.

رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية على عدم وصول المرض إلى ليبيا، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقرار حماية لصحة كافة المواطنين وضمان عدم وصول المرض إلى ليبيا.

وأفصح رئيس اللجنة عن ترتيبات مع مدراء المصارف لتسهيل التداول الالكتروني خلال الأزمة ووضع حلول أخرى للمواطنين، مطالباً كافة رجال الأعمال بالتضامن مع الشعب خلال هذه الأزمة.

وشدد الفريق الناظوري على أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لثمانية أشهر قادمة، منوهاً إلى أن الأوضاع مطمئنة حتى الآن.

كما استهجن رئيس اللجنة استمرار بعض حالات تهريب الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستستخدم السلاح الجوي لمحاربة هؤلاء الذين ينوون إدخال المرض إلى ليبيا.

وأشار إلى أن أي شخص سيتم القبض عليه سيواجه عقوبات مشددة كونه يهدد الأمن القومي.

من جهته قال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن حظر التجول المعلن عنه سيكون كاملاً وأن اللجنة العليا لن تقبل أية تبرعات نقدية، داعياً كافة المتبرعين بالاحتياجات العينية التوجه بها لجهاز الإمداد الطبي.

وذكر أن المؤسسات الطبية الخاصة عليها فتح أبوابها لعلاج المواطنين في مختلف الأمراض بأسعار رمزية، مشيراً إلى أن المصدر الوحيد للأخبار هو الناطق باسم اللجنة.

كما أكد بوشناف أن أية عيادات أو مصحات لا تلتزم بتخفيض السعر سيتم الاستيلاء عليها بموجب القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973.