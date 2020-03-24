مصر – قفزت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بصعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن غرام الذهب عيار 21 قفز إلى 713 جنيها، مقابل 672 جنيها قبل ذلك.

كما صعد سعر الغرام عيار 18 اليوم إلى 611 جنيها، كما صعد سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 815 جنيها، والجنيه الذهبي إلى 5704 جنيهات.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ، صعدت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 24.8 دولار، بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1578 دولارا للأوقية، في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا.

المصدر: مصراوي