انجلترا – كشف اللاعب الإنجليزي رحيم ​ستيرلينغ​ البالغ 25 عاما أنه لا يزال يحب فريقه السابق ​ليفربول​ على الرغم من انتقاله إلى غريمه ​مانشستر سيتي​ قبل خمسة أعوام.

وخلال حوار أجراه ستيرلينغ مع متابعيه عبر “إنستغرام”، تلقى نجم السيتي سؤالا من أحد الجماهير نصه: “هل تفكر في العودة إلى ليفربول”.

ورد ستيرلينغ: “كي أكون صادقا معك.. أحب ليفربول. هذا النادي دائما في قلبي وقدم لي الكثير حتى كبرت”.

وتوقعت العديد من التقارير أن يفتح جواب ستيرلينغ الباب أمام عودته إلى “الريدز”.

يذكر أن ستيرلينغ لعب في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون إسترليني.

المصدر: وكالات