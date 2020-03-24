إسبانيا – ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، إن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول في الصيف القادم.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة الفرنسي كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش في الصيف المقبل، هو خروجه على سبيل الإعارة، أملا في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند البالغ 19 عاما ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.

وانضم هالاند إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، وأحرز 12 هدفا في 9 مباريات مع الفريق الألماني، ليلفت أنظار كبار أوروبا.

المصدر: وكالات