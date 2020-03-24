ليبيا- أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب على أن كافة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كانت نتائج تحاليلها خالية من المرض.

عقوب شدد خلال إجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية على ضرورة تثبيت الحالات المشتبه بها لاحقاً في الأماكن التي تم تحديدها مسبقاً، مشيرا إلى النشرات اليومية التي ستنشر تباعاً خلال هذه الأيام.

ودعا إلى التواصل مع الإطباء عبر وسائل التواصل، مؤكداً على الصيدليات ضرورة التضامن بإيصال الادوية لكافة منازل المواطنين الطالبين للخدمة خلال الأزمة.

كما أفصح الوزير عن لجان طبية شكلها في كافة البلديات، داعياً هذه اللجان الاضطلاع بدورها في التقصي والرصد لحين انتهاء الأزمة.