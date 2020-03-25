الصين – أخطأ المستثمرون مرة أخرى بين اسمي شركتين وقاموا باستثمار أموالهم في شركة صينية عن طريق الخطأ، ما دفع سعر سهم الشركة للارتفاع بشكل عال للغاية.

ويدور الحديث عن الشركتين Zoom Technologies وZion Video، الأولى هي شركة مختصة في صناعة معدات الاتصالات، أما الأخيرة فهي شركة يقع مقرها في لوس انجلوس وتنشط في مجال الاتصالات عن بعد، حيث يمكن عبر منصتها عقد اجتماعات ومؤتمرات عبر الفيديو (جسر تلفزيوني)، بالإضافة لتقديم الدروس عن بعد.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا وفرض قيود وإجراءات العزل، زاد الطلب على خدمة Zoom Video ما زاد من إقبال المستثمرين على استثمار أموالهم فيها.

مع إقبال المستثمرين هذا صعد سعر سهم Zoom Video وقبل يومين ارتفع سهم الشركة بنحو 20% إلى 157 دولارا للسهم.

وتزامنا مع ذلك قام المستثمرون بالخطأ بشراء أسهم شركة Zoom Technologies ظنا منهم أنها الشركة التي توفر خدمات التواصل عن بعد، ليرتفع سهم الشركة الصينية هذه في الفترة من 2 وحتى 20 مارس بنسبة 557%.

لكن سهم الشركة الصينية هبط أمس بنحو 19% مع إدراك المستثمرين الخطأ الذي اقترفوه.

المصدر: وكالات