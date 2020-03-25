بروكسل – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة، بنسب جاوزت 4 بالمئة، بفضل خطط التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق من أوروبا والولايات المتحدة.

وتوصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى اتفاق مع أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار، للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا.

والإثنين، صادقت الحكومة الألمانية، على حزمة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو (832 مليار دولار)، لمساعدة الشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة (9:47 ت.غ)، ارتفع المؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 4.29 بالمئة إلى مستوى 317.05 نقطة.

وزاد مؤشر “داكس” الألماني بمقدار 404 نقاط تعادل 4.17 بالمئة ليسجل 10104.67 نقطة؛ فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 4.2 بالمئة ليسجل 5674.77 نقطة، بمكاسب 224.7 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي إم بي آي” الإيطالي بنسبة 4.64 بالمئة تعادل 785.89 نقطة، ليسجل 17734 نقطة.

ونما مؤشر “كاك” الفرنسي بمقدار 193.47 نقطة تعادل 4.56 بالمئة إلى 4436.17 نقطة.

وكالات