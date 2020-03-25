روسيا – صعد سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، مع انتعاش أسواق النفط والبورصات العالمية، بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقتها حكومات عديدة في العالم.

وبحلول الساعة 13:28 بتوقيت موسكو، جرى تداول الدولار عند 77.86 روبل، بانخفاض قدره 41 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

كذلك تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 84.55 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء ارتفاع العملة الروسية بعد صعود أسعار الذهب الأسود، مع مراهنة المستثمرين على أن إجراءات تحفيز غير مسبوقة لاقتصادات عدد من الدول ستخفف من المعاناة الاقتصادية للشركات والأسر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصعد الخام الأمريكي خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.5% إلى 25.24 دولار للبرميل، أما مزيج “برنت” فقد صعد بنسبة 2.4% إلى 27.80 دولار للبرميل.

أما في أوروبا فارتفعت المؤشرات الأوروبية بفعل إجراءات التحفيز، وارتفع المؤشر “ستوكس 600 للأسهم الأوروبية” بنسبة 2.1%.

المصدر: وكالات