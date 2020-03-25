ليبيا – حذر رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء رمزي الآغا من وضع الحكومة التركية يدها خلال الأيام القليلة المقبلة على الأموال الليبية المودعة هناك، مؤكداً أن جماعة الإخوان الإرهابية المسيطرة على المصرف ستقوم بتلك الخطوات دعماً لنظام أردوغان.

الآغا وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء أوضح أن جماعة الإخوان الليبية أودعت ما يقرب من ستة مليارات دولار في بنوك تركية وثيقة الصلة بأردوغان،مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لوضع يدها على تلك الأموال لدعم استقرار الليرة التركية.

كما لفت إلى أن النظام التركي سيقوم بوضع يده على الأموال الليبية بحجة تنفيذ أحكام قضائية لعدد من الشركات التركية التي كان لها تعاقدات إبان حكم معمر القذافي بالإضافة إلى مديونية علاج جرحى الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ودعمها بالأسلحة والمدرعات.

رئيس لجنة أزمة السيولة إتهم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بإهدار المال العام تحت بلطجة الشرعية الدولية المزعومة، موضحا أن السراج وحكومته لم يتخذا موقفا جادا في مواجهة وباء كورونا.