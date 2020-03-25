الأردن – اعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز إن الحكومة ستسمح للناس بالخروج سيرا على الأقدام لشراء حاجاتهم من المتاجر لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من 10 ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم.

وأضاف الرزاز أمس الثلاثاء أن السلطات ستسمح للناس ابتداء من اليوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.

وأوضح: “نضع خطة شاملة وجدولا زمنيا لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء، مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل (​​​…) من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس”.

وحذر من أنه: “إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها (الثلاثاء) سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات”، مشيرا إلى أن السلطات “ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً”.

وتم فرض حظر التجول يوم السبت الماضي بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش، وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية.

وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار فيروس كورونا بسرعة.

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية، وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أي شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.

المصدر: رويترز