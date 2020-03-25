ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء اجتماعاً مع كل من رئيس مجلس النواب حمودة سيالة ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التخطيط ووزير المالية.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي تذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين في الدولة على الفور ومتابعة صرف مرتبات العاملين بالشركة المتعثرة وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات النازحين.

وتابع الاجتماع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19) والتشديد على ضرورة الإسراع بتسخير الإمكانيات المالية المطلوبة الخاصة بذلك وآليات توفير متطلبات مسلحي الوفاق.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثء عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مبينا بأن الحالة موجودة داخل العزل الطبي بمستشفى طرابلس المركزي.