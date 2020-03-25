السعودية – أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول “G20” لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت الأمانة العامة السعودية للمجموعة بأن الرياض ستستضيف القمة الافتراضية لدول “G20” غد الخميس للمضي قدما في “تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي”.

وأضافت الأمانة العامة السعودية أن القمة سيشارك فيها كذلك زعماء كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إضافة إلى الإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ستجري هذه القمة بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وسبق أن دعت السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، الأسبوع الماضي، زعماء “G20” للتحاور عبر جسر فيديو حول سبل مكافحة الجائحة وتداعياتها في ظل الانتقادات الموجهة إلى الدول الأعضاء بسبب “تقاعسها” في الاستجابة لهذه الأزمة العالمية.

المصدر: وكالات