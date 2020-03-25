ليبيا – أكد المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن عدم اكتشاف إصابة الحالة بفيروس كورونا في أول تحليل أجري لها كان بسبب خطأ في أخذ العينة من الحالة وليس بسبب تقني أو نقص في المعدات الطبية.

النجار وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء أوضح أن أول عينة التي أخذت لم يكن فيها عدد كاف من الخلايا،وهو ما جعل المختبر المرجعي يعيدها ويطلب عينة جديدة.

و أضاف أن الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا مستقرة وتم إعطاؤه العلاجات اللازمة،مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من اليوم تقصي وتتبع المخالطين للحالةلإخضاعهم للتحاليل اللازمة والنظر في ما إذا كانوا يحتاجون إلى حجر صحي أو عزل.