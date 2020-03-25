إسبانيا – قطع برشلونة شوطًا كبيرًا في طريقه للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الصيف المقبل، وفقًا لتقرير صحفي إيطالي.

واستقر البارسا على تدعيم هجومه بلاوتارو، في ظل عدم وجود البديل المناسب للأوروجواياني المخضرم، لويس سواريز.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن النادي الكتالوني توصل لاتفاق بالفعل مع وكيل اللاعب بشأن تفاصيل عقده.

لكن ما زال يتعين على برشلونة الاتفاق مع إنتر ميلان، حول القيمة المالية للصفقة وطريقة السداد.

ولن يقبل النيراتزوري بأي عرض، بقيمة أقل من الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا (111 مليون يورو).

ولفت لاوتارو الأنظار بشدة هذا الموسم، حيث توهج بشكل كبير تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، سواء في الكالتشيو أو دوري أبطال أوروبا.

وكالات