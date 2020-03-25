ليبيا – دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المواطنين إلى عدم الشعور بالذعر فالحالة المصابة قادمة من الخارج وهي موجودة في الحجر الصحي.

وزارة لصحة أكدت في بيان لها وفقً للمكتب الإعلامي التابع لها على أنه لاداعي للخوف والارتباك هي حالة واحده وبصحه جيدة واحتمالات شفائها كبيرة.

ونوّهت إلى أن المهم حالياً الالتزام أكثر بكل تعليمات اللجنة العليا وتوجيهات وزارة الصحة بالحكومة الليبية والجهات المختصة والالتزام بحظر التجوال .

كما أشارت إلى أن الدولة تتخذ الإجراءات الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتي تهدف الي تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى البلاد للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.