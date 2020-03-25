انجلترا – أكد القصر الملكي البريطاني اليوم الأربعاء رسميا تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكد بيان صدر اليوم عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر، أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاما) جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في “حالة طيبة” ووضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن قرينة أمير تشارلز، كاميلا، دوقة كورنوال، خضعت أيضا لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية (أي غير مصابة بالفيروس) وهي الآن قيد الحجر الصحي مع زوجها.

وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن الأمير تشارلز التقى والدته الملكة إليزابيث آخر مرة في 12 مارس، أي قبل أبكر وقت ممكن لإصابته بالوباء.

وحتى الآن سجلت في المملكة المتحدة 423 حالة وفاة و8167 حالة إصابة بالفيروس.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

المصدر : RT