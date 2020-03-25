لوزان – أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، أن جميع الخيارات مطروحة بشأن المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم تأجيلها إلى العام المقبل.

وقال باخ في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “الأمر لا يقتصر فقط على أشهر فصل الصيف. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، قبل أو خلال فصل الصيف 2021”.

وأضاف أن البرمجة الجديدة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 التي كانت مقررة أصلا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، باتت “تحديا”، في وقت سيؤدي فيه التأجيل إلى اضطراب كبير في الروزنامة الرياضية الدولية للعام المقبل والمزدحمة بالأحداث الرياضية.

وأوضح باخ أنه تم تشكيل مجموعة عمل أولى مهماتها ستكون الاتصال بالاتحادات الدولية الـ33 التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية، في مؤتمر عبر الهاتف غدا الخميس.

وتابع “المرحلة الأولى هي أن نرى معها (الاتحادات الدولية) الخيارات المطروحة. يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا الروزنامة الرياضية حول دورة الألعاب الأولمبية”.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية التي كانت مقررة هذا الصيف إلى العام المقبل، في مقدمتها نهائيات كأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا في كرة القدم.

وتقام بطولتان عالميتان كبيرتان صيف 2021، الأولى في السباحة في الفترة بين 16 يوليو والأول من آب أغسطس في مدينة فوكووكا اليابانية، والثانية في ألعاب القوى في الفترة بين 6 و15 أغسطس في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، علما بأن الاتحادين الدوليين لهاتين الرياضتين أبديا استعدادهما لتعديل المواعيد، حيث أكد اتحاد “أم الألعاب” أنه يتشاور مع المسؤولين الأمريكيين للبحث في احتمال تغيير موعد البطولة.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل دورة أولمبية في التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 1896).

ولم يسبق أن تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب العالمية الثانية). وتعد الدورات الأولمبية الصيفية أكبر حدث رياضي عالمي على الإطلاق، وتستقطب لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام، نحو 11 ألف رياضي من مختلف بلدان العالم.

المصدر: أ ف ب